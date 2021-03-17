Минобрнауки в апреле может принять решение о снижении оплаты в вузах на фоне пандемии

Решение о перерасчете и снижении оплаты за обучение в вузах во время эпидемии может быть принято в апреле, сообщил сегодня журналистам министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

"Пока есть разные варианты решений, мы смотрим, как развиваются события, и, я думаю, что в самое ближайшее время, скорее всего, в апреле, его (решение - прим. ред.) примем и обнародуем", - цитирует министра ТАСС.

Проблема оплаты учебы, которая больше полугода велась в дистанционном режима, очень остро встала перед российскими студентами, в прошлом году они даже подавали иски к вузам. Министерство многие обвинили в "страусиной политике": оно отдало решение об изменении оплаты на откуп руководителям вузов, самоустранившись от сложного конфликта и отделавшись рекомендациями, не обязательными к исполнению.