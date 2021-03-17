Пригожин призвал американцев срочно завязать с употреблением сильнодействующих средств

На днях американская разведка заявила, что никаких попыток со стороны РФ или других стран вмешаться в минувшие президентские выборы или помешать подсчету голосов выявлено не было. Однако, как утверждается в отчете Управления национальной разведки США, Россия развернула кампанию по дискредитации Джозефа Байдена.

«Мы считаем, что президент России распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию», — говорится в докладе.

Как считают в разведсообществе, данную операцию РФ проводила при помощи своих агентов влияния. Именно они якобы публиковали материалы, содержащие «вводящую в заблуждение» обвинительную информацию про Байдена.

Стоит отметить, что Уильям Эванина, занимающий должность директора в Национальном центре контрразведки и безопасности США (NCSC), не раз обвинял нашу страну, а также Иран и КНР в попытках вмешаться в минувшие президентские выборы. Он уверен, что Москва совместно с Тегераном пыталась перехватить данные о регистрации избирателей, чтобы потом использовать их для подрыва авторитета американских властей среди населения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже ответил на эти обвинения, назвав их голословными.

Надо сказать, что Штаты ранее уже выдвигали подобные обвинения против нашей страны. В частности, подобное происходило в ходе выборов 2016 года, когда победа досталась Дональду Трампу. Членов команды президента и его самого подозревали в сотрудничестве с российскими государственными структурами. Спецпрокурор Роберт Мюллер долгое время расследовал «дело о вмешательстве», но так и не сумел доказать связь Трампа с РФ. Более 30 млн долларов, выделенных на расследование, были потрачены впустую.

США также обвиняли во вмешательстве в президентские выборы 2016 года российского бизнесмена Евгения Пригожина. Однако в 2018 году все тот же Мюллер снял с бизнесмена и его структур все обвинения за неимением доказательств.

Разумеется, предприниматель не оставил без внимания вчерашнее заявление разведки США. Прокомментировав его в своем ТГ-канале, он напомнил, что недавно в Штатах легализовали галлюциногенные препараты, и предположил, что сотрудники американских спецслужб активно такие препараты употребляют.

«Еще немного и им будет мерещиться не только российское вмешательство, но и зеленые гуманоиды, атакующие Белый дом с российским триколором. Братья по разуму, призываю вас срочно завязать с употреблением наркотических средств», — написал Пригожин.

Напомним, российская компания «Конкорд» подала в суд против Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра после голословных обвинений во «вмешательстве» в выборы США. Она требовала предоставить документы по «российскому делу». Любопытно, что вскоре после этого заместитель Барра Род Розенстайн ушел со своей должности.