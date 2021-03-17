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Происшествия Свердловская область
Михаил Бусылко (2019) | Фото: СКР

В Екатеринбурге назначена дата рассмотрения дела бывшего замглавы СКР

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил дату рассмотрения уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят бывший замруководителя регионального СКР Михаил Бусылко, экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов.
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Как сообщается в электронной картотеке дел суда, Бусылко и Чуличкову вменяется получение взятки в особо крупном размере. Вострецов проходит обвиняемым по статьям о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

Сегодня, 17 марта, было назначено первое судебное заседание. Оно состоится 29 марта, дело рассмотрит судья Ирина Цыбульская.

Напомним, изначально Михаил Бусылко был помещен под домашний арест, но затем ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий. В конце 2019 года высокопоставленный следователь был отправлен в отставку указом Владимира Путина.

Чуть раньше после проведенных у него обысков своего поста лишился и Дмитрий Чуличков.

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В Екатеринбурге назначена дата рассмотрения дела бывшего замглавы СКР

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Теги: Бусылко, суд, дело, Чуличков, СКР



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