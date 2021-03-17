Профильный комитет ГД одобрил квоту в 5% для социальной рекламы в интернете

Комитет Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи одобрил законопроект о социальной рекламе в интернете. Сейчас закон "О рекламе" подразумевает 5-процентную квоту для социальной рекламы на традиционных носителях, но интернет-сфера до сих пор не была зарегулирована.

"Когда законопроект будет принят, владельцы рекламных систем (таких как Google AdWords или Яндекс.Директ) будут обязаны размещать социальную рекламу – что особенно важно для НКО и волонтерских организаций. Сейчас они вынуждены привлекать внимание к своей деятельности на тех же условиях, что и коммерческие организации. А учитывая "аукционный" характер организации выкупа рекламных объявлений, они не всегда могут перебить цену, предложенную конкурентами. Как результат – лучшие показы и переходы оказываются у "крупняка", а невеликие рекламные бюджеты НКО и волонтеров фактически сливаются", - комментирует член комитета по информполитике, один из авторов законопроекта Антон Горелкин.