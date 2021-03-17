В России официально зарегистрировано всего 400 беженцев

В России официально насчитывается всего 400 беженцев, политэмигрантов вообще нет, заявил сегодня в Госдуме первый зампред комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин на рассмотрении законопроекта о медицинском освидетельствовании беженцев. Он отметил, что такое положение дел связано с предоставлением такого правового статуса как временный вид на жительство людям, которые вполне подпадают под определение беженцев.