В Кремле считают, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем

В Кремле прокомментировали заявление Счетной палаты о ценах на топливо. Ранее ведомство предупредило Минэнерго о возможности повторения в стране топливного кризиса 2018-го года, когда в ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, возник дефицит бензина.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле исходят из того, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем и резкого роста не допустит.

Он напомнил, что скачки цен на топливо, которые происходили ранее, стали причиной для разработки специального демпферного механизма, передает РИА Новости.

В Минэнерго ранее также подготовили комментарий на счет заявлений Счетной палаты. В министерстве сообщили, что для недопущения роста цен на топливо выше инфляции "проработаны и реализованы ряд срочных мер стабилизации ситуации на внутреннем рынке". Самой значимой мерой стала загрузка нефтеперерабатывающих заводов. Планируется увеличить запас топлива к маю этого года до 1,6 млн тонн.