17 Марта 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле считают, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем

В Кремле прокомментировали заявление Счетной палаты о ценах на топливо. Ранее ведомство предупредило Минэнерго о возможности повторения в стране топливного кризиса 2018-го года, когда в ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, возник дефицит бензина.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле исходят из того, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем и резкого роста не допустит.

Он напомнил, что скачки цен на топливо, которые происходили ранее, стали причиной для разработки специального демпферного механизма, передает РИА Новости.

В Минэнерго ранее также подготовили комментарий на счет заявлений Счетной палаты. В министерстве сообщили, что для недопущения роста цен на топливо выше инфляции "проработаны и реализованы ряд срочных мер стабилизации ситуации на внутреннем рынке". Самой значимой мерой стала загрузка нефтеперерабатывающих заводов. Планируется увеличить запас топлива к маю этого года до 1,6 млн тонн.

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В Кремле считают, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем

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Теги: дмитрий песков, бензин, топливо, счетная палата



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