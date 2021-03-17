Госдума рассматривает возможность использовать водительские права вместо паспорта
Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий идентификацию россиян. Например, вместо паспорта при получении ряда банковских и страховых услуг можно будет предъявлять водительские права.
Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.
Замминистра экономического развития России Владислав Федулов отметил, представляя законопроект, что он не противоречит законодательству о защите персональных данных.
Разработчики документа объясняют выбор водительского удостоверения для замены паспорта достаточно широким распространением этого вида документа у россиян, к тому же документ можно проверить в федеральных базах исполнительной власти.