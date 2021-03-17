17 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Общество В России Москва
права водительское удостоверение (2010) | Фото: re.amobil.ru

Госдума рассматривает возможность использовать водительские права вместо паспорта

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий идентификацию россиян. Например, вместо паспорта при получении ряда банковских и страховых услуг можно будет предъявлять водительские права.

Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.

 Замминистра экономического развития России Владислав Федулов отметил, представляя законопроект, что он не противоречит законодательству о защите персональных данных.

Разработчики документа объясняют выбор водительского удостоверения для замены паспорта достаточно широким распространением этого вида документа у россиян, к тому же документ можно проверить в федеральных базах исполнительной власти.

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Госдума рассматривает возможность использовать водительские права вместо паспорта

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Теги: водительские права, паспорт, первое чтение



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