Госдума рассматривает возможность использовать водительские права вместо паспорта

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий идентификацию россиян. Например, вместо паспорта при получении ряда банковских и страховых услуг можно будет предъявлять водительские права.

Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.

Замминистра экономического развития России Владислав Федулов отметил, представляя законопроект, что он не противоречит законодательству о защите персональных данных.

Разработчики документа объясняют выбор водительского удостоверения для замены паспорта достаточно широким распространением этого вида документа у россиян, к тому же документ можно проверить в федеральных базах исполнительной власти.