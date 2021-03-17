Малькевич призвал ввести цифровой рейтинг граждан и всеобщую слежку

Очередная идея сегрегации граждан на хороших и плохих была озвучена первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александром Малькевичем. Он призвал ввести в России цифровой (социальный) рейтинг граждан и следить буквально за каждым шагом.

Он написал на своей странице в Facebook, что сходил на фильм "Пара из будущего". Там показано, что в 2040 году в России в полном объеме действует закон о фейках и цифровой рейтинг, о внедрении которого он мечтает.

"Низкий рейтинг - и никаких кредитов не дают; нарушил закон - и резкое снижение вплоть до "красной зоны". Есть над чем задуматься... и над чем работать)", – восторженно написал Малькевич.

Его в комментариях поддержал профессор ВШЭ Олег Матвейчев, который заявил, что "надо воспитывать людей ежеминутно думать, что они говорят и делают". Это вызвало возмущение многих.

"Да, людей надо воспитывать, учить ответственности, а не карать и понижать в правах", - возразил член попечительского совета Центра содействия семейному воспитанию "Юнона" Владислав Цветков.

Он указал, что качество образования снизилось катастрофически и репрессиями дальнейшую деградацию не остановить.

Специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум", член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов назвал призыв Малькевича цифровым фашизмом. Он отметил, что ставить цифровую оценку людям будет искусственный интеллект, разработанный неизвестно кем. А любое принятие решений относительно судеб людей системами ИИ в автономном режиме - это настоящий тоталитарный фашизм.

"Вы сами не раз жаловались на принятие решений о блокировании каналов и аккаунтов в ФБ и Твиттере - без возможности обжаловать или узнать о причинах. При этом кто решает - тоже неясно. Тут будет то же самое, только по всем аспектам жизни. И ничто не поможет маленькому человеку. А принадлежать по факту эта цифровая власть будет не ИИ и не чиновникам даже, а их сисадминами и айтишникам", - написал Ашманов.

Член Общественного совета при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, председатель родительского союза "Берегиня" Алена Майко отметила, что это "совершенно не здоровая идея сегрегации".

Член Общественной палаты РФ, директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина возмутилась позицией Малькевича.

"Саша, какой социальный рейтинг? Что за мысли из Питера, который пережил блокаду? Это же фашизм, поражение в правах, классовое деление и тотальный контроль", - написала она.

Показательно, что Малькевич развернуто ответил на этот комментарий, но так и не увидел ничего страшного в том, чтобы маркировать граждан .

"По новому кодексу у каждого гражданина, предположим, есть стартовый рейтинг в 1000 баллов. Единый информационный центр анализирует каждого по тысячам различных параметров... Если рейтинг упал ниже 849 баллов – житель становится подозрительным носителем категории C, который запросто может быть уволен из государственных и муниципальных структур. Также есть и группа D (599 баллов и ниже), что сравнимо с "черной меткой" – у таких граждан нет шансов получить работу, им будет отказано в кредите, не продадут билеты на транспорт и так далее... Что же во всем этом плохого?" - искренне недоумевает Малькевич, который похвалил опыт Китая, внедрившего эту систему.

Мизулина ответила, что с какой стати людям вообще ставить баллы и маркировать их. Она упомянула опыт нацистской Германии и призвала Малькевича не мучить людей своими идеями.

Ашманов также указал, что сама идея опасна тем, что возникает новый вид власти, который граждане никому не делегировали.

"Возникает новый юридический и этический слой воздействия - помимо законов, это отвратительно и очень опасно... Это попытка неких чиновников и программистов, никем не выбранных для этого, управлять судьбой человека в массовом масштабе, с применением технических средств", - подчеркнул эксперт.

Историк Андрей Фурсов уверен, что система цифрового (социального) рейтинга в России не пройдет. Однако власти попытаются это сделать, и требование носить маски – это одна из форм такого контроля, подчинения и обезличивания.