17 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Орлов (2021) | Фото: vk.com/aleksey.vikharev

Алексей Орлов утвердил проекты инициативного бюджетирования на 2021 год

Сразу девять проектов инициативных групп из Екатеринбурга будут реализованы в уральской столице в 2021 г. Постановление с утвержденным результатами конкурсного отбора подписал градоначальник Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в рамках инициативного бюджетирования были отобраны следующие проекты:

– "Культурный стрим" (приобретение МАУК "ЦКиИ "Верх-Исетский" комплекта оборудования для организации интернет-трансляций и внедрения информационных технологий);

– проект по оснащению оборудованием сенсорной комнаты психологической помощи клуба по месту жительства "Юность";

– проект "Балет – воспитание души";

– проект "Оснащение компьютерным оборудованием учебного класса музыкальной информатики";

– проект по оснащению мультимедийным оборудованием учебных классов МБУК ДО "Екатеринбургская детская школа искусств № 1";

– проект по приобретению танцевальных костюмов для участников образцового ансамбля танца "Овация" МБУК ДО "Екатеринбургская школа искусств № 10";

– проект по оснащению оборудованием "Татами" детско-юношеского центра "Созвездие";

– проект "Шахматный клуб в МБДОУ – детском саду комбинированного вида № 464";

– проект "Создание лаборатории цифровых технологий на базе МАОУ Лицея № 135".

Следующим шагом станет конкурсный отбор проектов на региональном уровне, который проводит министерство экономики и территориального развития Свердловской области. Подготовкой заявок на участие в конкурсе займется департамент экономики администрации Екатеринбурга.

Напомним, что инициативное бюджетирование направлено на привлечение жителей города к вопросу расходования местного бюджета. В рамках программы, горожане сами могут выбрать место благоустройства, инициировать свои проекты или обратить внимание на решение вопросов местного значения. Помимо этого граждане сами могут участвовать в финансировании проектов.

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Алексей Орлов утвердил проекты инициативного бюджетирования на 2021 год

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Теги: инициативное бюджетирование, Екатеринбург, проекты, победители



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