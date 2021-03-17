17 Марта 2021
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Общество В России
Твиттер (2021) | Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа"

Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт сетевого издания "МБХ медиа".

Об этом сообщает само издание со ссылкой на уведомления от соцсети. Утверждается, что Роскомнадзор не присылал предупреждений.

В своем требовании ведомство ссылается на то, что в данном аккаунте размещены информационные материалы "Открытой России" — организации, которая признана нежелательной на территории России.

Глава "Агоры" Павел Чиков в телеграм-канале сообщил, что РКН также потребовал от Twitter заблокировать аккаунт Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, которая также признана в РФ нежелательной организацией.

Ранее в Роскомнадзоре пообещали заблокировать в России Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию.

Напомним, сейчас Роскомнадзор замедляет соцсеть в России на 100% мобильных устройств и на половине стационарных компьютеров. Сервис до сих пор не удалил более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией.

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Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа"

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Теги: Роскомнадзор, Twitter, МБХ медиа



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