В Екатеринбурге налетчик с молотком вынес из салона связи дорогой смартфон

В Екатеринбурге раскрыто разбойное нападение на салон сотовой связи. Налетчика задержали "по горячим следам".

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, днем 16 марта в отдел полиции №4 поступил сигнал от руководителя офиса продаж на улице Бардина. По словам заявителя, в салон связи зашел мужчина и спросил о наличии самого дорогостоящего устройства. Затем он неожиданно достал из рюкзака молоток и разбил одну из витрин. Работник торгового зала сразу нажал тревожную кнопку.

Нападавший достал несколько коробок, однако все они оказались пустыми. Тогда вышедший из себя налетчик, угрожая молотком, потребовал отдать ему один из смартфонов. Испуганный работник передал телефон стоимостью около 59 тысяч рублей. После этого мужчина вышел на улицу и поспешил скрыться, однако продавец запомнил направление его ухода.

Через несколько минут прибыла группа быстрого реагирования ЧОП, которая задержала похожего по приметам возле дома №9 на улице Бардина. Его доставили в полицию для разбирательства, где выяснилось, что это нигде не работающий и неоднократно судимый за грабежи 36-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело о разбое, налетчику грозит до 10 лет колонии. Пока фигурант помещен под стражу, а полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям в Екатеринбурге.

"Всем, кто обладает какой-либо информацией о его противоправной деятельности, необходимо обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-04 или 02 (102 по мобильному)", - добавили в МВД.