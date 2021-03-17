Закон о тюремных сроках за оскорбление ветеранов предложат принять странам СНГ и Европы

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла изменения в КоАП и Уголовный кодекс, предусматривающие миллионные штрафы и уголовные сроки до пяти лет за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, неуважение к дням воинской славы и символам воинской доблести.

"Мы можем предложить этот закон как модельный для стран СНГ. Правильно было бы это обсудить в ПАСЕ и ОБСЕ, думаю, что коллеги, которые здраво мыслят, нас подержат", - заявил спикер палаты Вячеслав Володин после одобрения законопроекта.

Вероятнее всего, уже на следующей неделе поправки могут одобрить в Совете Федерации, после этого документ может подписать президент.