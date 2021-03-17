17 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Владимир Путин на параде Победы в Москве 24.06.20. (2020) | Фото: Россия 24

Закон о тюремных сроках за оскорбление ветеранов предложат принять странам СНГ и Европы

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла изменения в КоАП и Уголовный кодекс, предусматривающие миллионные штрафы и уголовные сроки до пяти лет за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, неуважение к дням воинской славы и символам воинской доблести.
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"Мы можем предложить этот закон как модельный для стран СНГ. Правильно было бы это обсудить в ПАСЕ и ОБСЕ, думаю, что коллеги, которые здраво мыслят, нас подержат", - заявил спикер палаты Вячеслав Володин после одобрения законопроекта.

Вероятнее всего, уже на следующей неделе поправки могут одобрить в Совете Федерации, после этого документ может подписать президент.

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Закон о тюремных сроках за оскорбление ветеранов предложат принять странам СНГ и Европы

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Теги: оскорбление ветеранов, реабилитация нацизма, вячеслав володин



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