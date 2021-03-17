Жителя Челябинска будут судить за ДТП, в котором погибла женщина

Жителя Челябинска будут судить за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погибла женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла в августе прошлого года на улице Доватора. Пьяный мужчина за рулем ВАЗ 21124 выехал за пределы проезжей части, наехал на электроопору, изменив траекторию движения, он выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем HYNDAI ELANTRA.

В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗ – супруга водителя.

Известно, что мужчина не сдавал в установленном порядке экзамены на получение водительского удостоверения.