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Происшествия Свердловская область
газ, конфорка, газовая плита (2019) | Фото: Правительство Пермского края

Неудавшийся суицид жителя Екатеринбурга мог закончится взрывом многоквартирного дома

Житель уральской столицы, проживающий по ул. Татищева, 70 намеревался покончить с собой, открыв газ. Об угрозе взрыва Накануне.RU рассказали в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", которые вовремя отреагировали на сообщение о попытке суицида.

Инцидент произошел 16 марта в 21.26. Мужчина оставил на столе предсмертную записку, после чего открыл краники всех горелок плиты и духового шкафа.

"На место незамедлительно выехали представители спецслужб города. Бригада аварийной газовой службы по прибытию по адресу оперативно перекрыла газоснабжение в подъезде, установила заглушку и сделала замеры уровня загазованности. Уровень загазованности в помещении превышал 1%. Все жители подъезда были немедленно эвакуированы. Проживающий в квартире мужчина госпитализирован в психиатрическую больницу". – рассказали в компании.

За профессиональные действия, проявленные в целях предотвращения взрыва, руководство АО "Екатеринбурггаз" приняло решение поощрить отличившихся сотрудников аварийной газовой службы: Игоря Шишигина, Олега Багаутдинова и Павла Дмитриева.

Если вы почувствовали запах газа, необходимо сразу же покинуть помещение и обратиться в аварийную службу АО "Екатеринбурггаз" по телефону 04 или 104 (с сотового телефона).

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Неудавшийся суицид жителя Екатеринбурга мог закончится взрывом многоквартирного дома

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Теги: суицид, газ, взрыв, Екатеринбург, Татищева, "Екатеринбурггаз"



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