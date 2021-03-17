В России впервые с 1 октября выявили менее 9 тысяч заразившихся COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 8 998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. Отмечается, что таких показателей не было с конца сентября прошлого года.

В Москве суточный прирост составил 1201, в Петербурге – 927.

Также за сутки зафиксировано 427 летальных исходов. За весь период скончалось 93 364 человека.

Поправились и выписаны 10 755 человек за последние сутки, за все время пандемии - 4 024 975.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 418 436 случаев заражения коронавирусом.