Родители Подмосковья возмущены объединением школ с садиками

Активные родители Подмосковья возмущены процессом объединения школ и детских садов в большие комплексы. Об этом пишет РИА "Катюша", которое приводит письмо родителей против этого разрушительного явления.

В Московской области на 2021 год запланировано создание 636 "учебных агломераций". В столице в прошлом году уже появились 44 такие "кучи", в состав которых вошли 107 школ и 11 детских садов. И власти намерены "укрупнить" все оставшиеся - слабые присоединят к более сильным, при этом в одну "кучу" будут входить объекты в радиусе до 20 км!

Родители Подмосковья убеждены, что скоро это распространят на всю страну. Это разорвет преемственность начального, среднего и старшего звена в школах, возрастное взаимодействие школьников. В нормальной школе учатся все дети. В новом же формате все разрывается, педагогический коллектив разных звеньев школы не несет ответственности друг перед другом, "формируется педагогическая безответственность учителей друг перед другом, дети превращаются в бродяг, воспитывается человек "перекати поле". Так реализуется социальное разобщение детей.

Вторым пагубным намерением является желание загнать детей в узкий коридор профильного обучения с 5 класса, что подрывает фундаментальность школьного образования. Третье - это то, что школьные учителя не могут нормально заниматься с дошколятами, так как это совершенно разные методы обучения и воспитания. На учителей резко возрастает нагрузка при той же оплате труда. То есть налицо увеличение эксплуатации учителей.

Также финансы концентрируются в руках руководства образовательного комплекса, а отдельно взятая школа становится структурным подразделением, которое не может ничего решать сама.

"Все деньги в конечном счете оседают в Департаменте образования, тут налицо коррупционная составляющая", - пишут родители.

Они отмечают, что в Пущино местная администрация начала процесс объединения всех школ и детских садов без всякого обсуждения с общественностью. В результате должен появиться гигантский учебный комплекс на 3 тысячи детей. Родители создали петицию против, которую подписали более 300 человек.