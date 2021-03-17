17 Марта 2021
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тюмень микрорайон комарово строительство стройка коттедж (2006) | Фото: Накануне.ru

"Там стоят домики не за 50 тысяч": в Екатеринбурге на месте СНТ построят новый микрорайон?

В Екатеринбурге несколько СНТ могут попасть под строительство нового микрорайона. Однако сами садоводы надеются, что этого не произойдет.
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Недавно стало известно, что микрорайон должен появиться на границе с Солнечным. Однако сейчас на этой территории находятся садовые поселки.

Как рассказал Накануне.RU председатель одного из СНТ Евгений Аронов, пока никаких документов не существует, кроме постановления бывшего главы Екатеринбурга Александра Высокинского о подготовке проекта планировки и межевания территории. По его словам, на сегодня информации о сносе садовых домов нет - это только домыслы.

"Проект находится в разработке. Есть СНТ "Шиловский", "Василек", "Ромашка" - около 180 участков. Во-первых, это огромные территории, а во-вторых, там стоят домики не за 50 тысяч рублей. Люди строятся, отстраивают свои жилые дома. Там живут семьи с детьми", - отметил Аронов.

По его словам, садоводы будут возмущены, если застройщик поставит вопрос о них.

"У нас стройка разрешена, прописка разрешена. Семьи живут с детьми, это их единственное жилье. Куда они все поедут? Большой вопрос. Должен быть проект, чтобы принимать какие-то решения. Да и нас не должны ставить перед фактом: вот проект, а завтра мы вас сносим. Должны быть информативные действия со стороны администрации", - добавил председатель СНТ, уточнив, что пока никакой конкретики нет.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге с визитом побывал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он назвал микрорайон Солнечный лучшим по соотношению "цена-качество".

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"Там стоят домики не за 50 тысяч": в Екатеринбурге на месте СНТ построят новый микрорайон?

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Теги: СНТ, микрорайон, строительство, Екатеринбург



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