"Там стоят домики не за 50 тысяч": в Екатеринбурге на месте СНТ построят новый микрорайон?

В Екатеринбурге несколько СНТ могут попасть под строительство нового микрорайона. Однако сами садоводы надеются, что этого не произойдет.

Недавно стало известно, что микрорайон должен появиться на границе с Солнечным. Однако сейчас на этой территории находятся садовые поселки.

Как рассказал Накануне.RU председатель одного из СНТ Евгений Аронов, пока никаких документов не существует, кроме постановления бывшего главы Екатеринбурга Александра Высокинского о подготовке проекта планировки и межевания территории. По его словам, на сегодня информации о сносе садовых домов нет - это только домыслы.

"Проект находится в разработке. Есть СНТ "Шиловский", "Василек", "Ромашка" - около 180 участков. Во-первых, это огромные территории, а во-вторых, там стоят домики не за 50 тысяч рублей. Люди строятся, отстраивают свои жилые дома. Там живут семьи с детьми", - отметил Аронов.

По его словам, садоводы будут возмущены, если застройщик поставит вопрос о них.

"У нас стройка разрешена, прописка разрешена. Семьи живут с детьми, это их единственное жилье. Куда они все поедут? Большой вопрос. Должен быть проект, чтобы принимать какие-то решения. Да и нас не должны ставить перед фактом: вот проект, а завтра мы вас сносим. Должны быть информативные действия со стороны администрации", - добавил председатель СНТ, уточнив, что пока никакой конкретики нет.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге с визитом побывал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он назвал микрорайон Солнечный лучшим по соотношению "цена-качество".