В ЦИК назвали девять регионов, где могут провести дистанционное голосование в этом году

Центральная избирательная комиссия России назвала регионы, от которых поступили заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Всего на рассмотрении заявки из девяти регионов. В трех из них ДЭГ уже проводилось: это Курская, Нижегородская и Ярославская области. Впервые такое голосование может пройти в Бурятии, Северной Осетии, Севастополе, Вологодской, Мурманской и Рязанской областях.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала критерии, которым должны соответствовать регионы-кандидаты: "ЦИК России выберет регионы для дополнительного способа голосования через Интернет по нескольким критериям: число избирателей – пользователей ЕПГУ, качество сети Интернет, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, способность избиркомов обеспечить обучение своих сотрудников и информирование избирателей, готовность региональной общественной палаты обеспечить наблюдение за ходом ДЭГ".