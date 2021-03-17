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врач, хирург, операционный стол (2016) | Фото:Накануне.RU

Жительница Сургута умерла через три дня после пластической операции в челябинской клинике

Жительница Сургута умерла через несколько дней после липолифтинга ягодиц с коррекцией живота и талии в челябинском медцентре "Медеор".

Женщина обратилась в клинику для коррекции фигуры. До поступления в медцентр она сдала анализы и прошла ряд обследований, результаты которых направила в "Медеор". При поступлении в клинику ее также обследовали и не выявили никаких острых и хронических заболеваний и противопоказаний.

19 ноября прошлого года женщину прооперировали. На следующие сутки после операции у пациентки поднялась высокая температура, затем появились боли в грудной клетке, и ей стало сложно дышать. Когда состояние ухудшилось, женщину перевели в городскую больницу.

"Как нам рассказали сотрудники "Медеор", утром в воскресенье у Юлии ухудшилось состояние, сотрудники медцентра испугались COVID-19. В срочном порядке сделали рентген, выявили изменения в легких и с одышкой увезли в Городскую клиническую больницу №6 Челябинска", - сообщил супруг женщины.

Рентгенография выявила у женщины пневмоторакс. В больнице убрали лишний воздух из легкого, при этом одышка у нее чуть уменьшилась. Однако состояние оставалось тяжелым и в ночь на 23 ноября она умерла.

В заключительном диагнозе судебно-медицинского исследования говорится, что причиной смерти женщины следует считать обширные некрозы поджелудочно-жировой клетчатки и мышечной ткани в области грудной клетки, живота, ягодичных областей, бедер; множественные серомы передней стенки живота с геморрагическим содержанием – как осложнение оперативного вмешательства, и пневмоторакс слева с повреждением легкого.

Адвокат потерпевшей стороны рассказала, что в настоящий момент дело находится на стадии предварительного расследования в одном из отделов следственного комитета РФ, в рамках которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза, устанавливающая причинно-следственную связь между действиями медицинских работников и смертью женщины.

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Жительница Сургута умерла через три дня после пластической операции в челябинской клинике

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Теги: женщина, операция, пластическая операция,



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