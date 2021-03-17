Минобрнауки: В этом году регионы запросили меньше бюджетных мест для вузов – это проблемы с демографией

На 2022 год российские регионы запросили меньше бюджетных мест в вузах, чем в текущем году. В Министерстве высшего образования и науки России считают, что это связано с комплексом факторов, в первую очередь – с демографией.

"10 марта был создан специальный совет по распределению бюджетных мест в регионах. Запросы на места формируют сами регионы с учетом потребностей своей экономики, рынка труда, демографической ситуации. На 2022 год регионы, кстати, запросили меньше мест, это связано и с демографической ситуацией", - сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам Фалькова, неравномерное распределение вузов по регионам страны, их концентрация в Москве и Санкт-Петербурге создает дисбаланс. В столицах сконцентрировано более четверти всех вузов страны, и талантливые выпускники в первую очередь стараются поступить в столичные заведения, зачастую не возвращаются на малую Родину, и регионы теряют талантливую молодежь.

"В 2020 году мы увеличили количество бюджетных мест. Выделено дополнительно более 11 тыс. мест, 84% этих мест получили регионы. 69% выпускников прошлого года стали студентами вузов. Остальные пошли работать, в армию и т.д. В этом году распределяется более 500 тыс. мест, 422 тыс. – для непосредственно выпускников этого года. Таким образом, каждый выпускник будет обеспечен бюджетными местом на конкурсной основе", - рассказал Фальков.