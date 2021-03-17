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Майская прогулка 2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

"Майская прогулка" в Екатеринбурге запланирована на 16 мая

В Уральском Федеральной университете определились с датой проведения традиционной 38-ой "Майской прогулки". В этом году мероприятие запланировано на 16 мая. Напомним, что в прошлом году, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, из-за чего прогулка была перенесена на 27 сентября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, организаторы мероприятия выбрали четыре маршрута в 17, 22, 37,5 и 50 км. Как и в прошлом году старт расположится у стен педагогического университета на пр. Космонавтов, 26. Финиш по традиции - у главного корпуса УрФУ на улице Мира, 19.

Напомним, что пешеходными маршрутами в сентябре 2020 г. стали: "Калиновка - Шарташ" (20км), "Юбилейный" (32км) и "Осенний марафон" (42 км.). Акция была посвящена 100-летию университета. В этом же году один из маршрутов посвящен 75-летию Российского географического общества.

"Маршруты проложены по северным окрестностям города и проходят по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков. Подать заявку на участие можно на сайте мероприятия в ближайшие дни", - сообщили в УрФУ.

При этом регистрироваться онлайн необязательно. Для этого можно посетить магазины "Век" или заполнить анкету участника уже на старте.

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"Майская прогулка" в Екатеринбурге запланирована на 16 мая

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Теги: майская прогулка, УрФУ, маршрут



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