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Политика В России
партийный билет Единой России, Единая Россия (2017) | Фото: permkrai.er.ru

В карантинный год политические партии в разы увеличили траты на пиар

В год начала пандемии партии в разы увеличили траты на свой пиар, сообщили "Открытые медиа" со ссылкой на данные ЦИК.

Самый резкий рост расходов на пропаганду демонстрирует "Справедливая Россия": с 4,9 млн до 80 млн рублей, то есть в 16 раз. "Единая Россия" удвоила годовой бюджет на пропаганду до 1,3 млрд рублей.

У ЛДПР соответствующие расходы выросли за год с 560 до 714 млн рублей. А вот у КПРФ траты на пропаганду упали с 251 млн рублей до 98 млн. У "Яблока" расходы на эти цели также снизились: с 11 до 2,6 млн рублей.

При этом почти все политические партии резко сократили расходы на публичные мероприятия.

Исключением на общем фоне оказалась "Партия Роста": ее бюджет на публичные мероприятия в 2020 году вырос с 550 тысяч до 3,7 млн рублей. Но и расходы на пропаганду тоже выросли: с 4,6 млн в 2019 году до 5,5 млн в прошлом году.

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В карантинный год политические партии в разы увеличили траты на пиар

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Теги: политические партии, пиар



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