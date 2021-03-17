Полицейские установили личность хозяина медведя, который напугал сегодня жителей Нижневартовска

Полицейские установили личность хозяина медведя, который напугал сегодня жителей Нижневартовска. Telegram-канал "Сейчас | Нижневартовск" сообщил о его задержании, однако в пресс-службе УМВД России по Югре эту информацию корреспонденту Накануне.RU не подтвердили.

"Пока только установлена личность хозяина медведя", - пояснили в ведомстве, отказавшись назвать его имя и добавив, что пока нет правовых оснований для его задержания.

Медведя, а точнее медведицу, возраст которой составляет от одного года до двух лет, решено временно поместить в вольер, из которого она сбежала. Ветеринары будут ставить ей снотворное, чтобы транспортировать животное до вольера.

Наш источник в правоохранительных органах подтвердил, что владельцем медведицы является предприниматель, владелец гостиничного комплекса "Европа". Напомним, ранее в комплексе отказались комментировать информацию о том, что медведь сбежал именно от них.

Напомним, в соцсетях сегодня появились видеозаписи с медведем, который носится по улицам города. Он помчался за одним мужчиной, который убежал от животного, перебежав через дорогу. Медведица попала под автобус. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сообщалось, что хозяин зверя якобы дал добро на отстрел.