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Общество Челябинская область
памятник неповоротливости властей (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске ГКУ проверит исполнение контракта по обустройству территории стадиона "Центральный"

Главное контрольное управление Челябинской области проверит выполнение контракта по обустройству прилегающей территории стадиона "Центральный" в Челябинске.

Напомним, в конце 2019 года между МБУ "Стадион "Центральный" и строительной компанией "АНН" был заключен контракт на выполнение капитального ремонта прилегающей территории стадиона. Цена контракта составила 35,6 млн руб. Выполнить работы подрядчик должен был до 31 августа 2020 г. Также был заключен контракт на выполнение работ по осуществлению строительного контроля с ООО "РУПР". В организации рассказали, что недостатки в работе подрядчика выявили уже в первые месяцы после начала работ. О выявленных недостатках компания сообщила заказчику.

Однако мер к подрядчику принято не было. Напротив, с ним продлили контракт сначала на два месяца, а потом до 31 декабря 2021 г. Сумма контракта при этом увеличивается с 35,6 до 39,2 млн руб. При этом специалисты стройконтроля получили от директора стадиона письмо о расторжении договора по соглашению сторон. Несмотря на отказ расторгнуть контракт, как заявили в "РУПР", заказчик заключил соглашение на стройконтроль с новой организацией, которая в период с 14 сентября по 8 октября 2020 года принимает работы на сумму более 11 млн рублей.

Специализированная проектная организация "АЗИМУТ ПРО" провела анализ достоверности составления актов выполненных работ. По данным ООО "РУПР", стоимость принятых у подрядчика работ с сентября по октябрь 2020 года оказались завышены более чем на 4,7 млн рублей по сравнению с расценками, указанными в сметной документации. ООО "РУПР" направило заявление в прокуратуру, следственный комитет, УМВД, Главное контрольное управление и в Контрольно-счетную палату Челябинской области.

26 января на сайте госзакупок появились документы по исполнению обязательств на сумму 3,849 млн рублей. В качестве оснований указан состав работ: "Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных конструкций" за период с 25 октября 2020 по 25 января 2021 года.

По словам представителя общества "АЗИМУТ ПРО" Артема Баранова, по документам выходит, что уборка старого асфальта осуществлялась в период, когда уже был уложен новый асфальт и присыпан снегом.

"Контрактом данные работы предусмотрены не были, дополнительных соглашений так же нет. Часть из этих работ, как мы видим, оплачены подрядчику – 1,9 млн рублей. Вторая часть – 1,9 млн рублей "висит" в качестве долга перед ним, на основании чего, опять же не понятно", - подчеркнул он.

На 5 мая в Арбитражном суде Челябинской области назначено рассмотрение иска ООО "РУПР" к МБУ Стадион "Центральный" о признании решения об одностороннем отказе незаконным и взыскать с заказчика более полумиллиона рублей задолженности. Дело переведено из упрощенного порядка в общий.

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В Челябинске ГКУ проверит исполнение контракта по обустройству территории стадиона "Центральный"

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Теги: стадион Центральный, благоустройство, прокуратура, контракт, СК,



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