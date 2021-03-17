"Дебилы, *****": Собчак опровергла сообщения СМИ об интервью со скопинским маньяком

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канал "Кровавая барыня" опровергла информацию о встрече с Виктором Моховым, известным также как скопинский маньяк.

"Кроме "дебилы *****" нечего и сказать. Не стыдно печатать фейкньюз, КП, Лента? И называть маньяком следователя Плоткина? Пишет продюсер мой: "Ксения, не знаю, релевантно или нет, видели ли вы или нет, на всякий случай все равно напишу — КП пустили фейк, мол вы ходили с Моховым в ресторан, используя в качестве подтверждения вашу фотографию со следователем Плоткиным", - написала Собчак.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Собчак появилась в Скопине и даже, якобы, встречалась с Моховым в одном из ресторанов города.

Кстати, в заочной перепалке с коллегой Владимиром Соловьевым Собчак написала: "Вы опять врете. Как всегда. Я НЕ ГОВОРИЛА что я НЕ брала интервью у Маньяка. Я действительно делаю про него докфильм. И готова ради интересного материала взять интервью не то что у маньяка, а даже у вас, Владимир Рудольфович)). Поверьте, это сильно хуже скажется на моей репутации -говорить с вами . Я сказала лишь о том, что КП-недожурналисты, никаких "ужинов в ресторане" не было, а на фото вообще другой человек".