Власти Перми разработали план по сокращению "дыры в бюджете" в транспортной отрасли

Администрация Перми разработала план по сокращению кассового разрыва в транспортной отрасли, сообщает "Ъ-Прикамье".

По информации издания, в план по снижению убытков включены два основных мероприятия.

Планируется сократить объем транспортной работы на 6% в 2021-2022 годах, перераспределив его на 2023-2025 годы. Для этого необходимо внести изменения в постановление администрации Перми о долгосрочных контрактах, заключить дополнительные соглашения с перевозчиками, скорректировать расписание и сами маршруты. Данная мера позволит снизить расходы на транспортную работу на 298,8 млн руб. в 2021 году и 114 млн руб. в 2022-м.

Второе мероприятие направлено на повышение доходности работы общественного транспорта. Предлагается снизить долю бесплатных пересадок за счет их перевода на безналичную форму оплаты и исключения пересадки внутри одного маршрута. Эта мера уже действует - ее внедрили с 1 марта.

Для снижения общественного негатива предлагается предусмотреть дополнительные льготы для младшеклассников и малоимущих многодетных семей.

Планируется, что в результате реализации обоих мероприятий кассовый разрыв в 2021 году снизится на 545,9 млн руб., в 2022-м — на 449,1, в 2023-м — на 40,2, в 2024-м — на 54,6, в 2025-м на 196,4 — млн руб.

После обсуждения план был отправлен на доработку.

Напомним, ранее администрация Перми представила депутатам городской думы проект оптимизации транспортной сети. Власти города предлагают убрать дублирующие маршруты и сократить некоторые действующие. Главная цель изменений – экономия бюджета. Парламентарии инициативу не поддержали, они считают, что главной причиной возникновения "финансовой дыры", которая оценивается примерно в 2 млрд руб., стал непрофессионализм тех, кто планировал расходы при реализации транспортной реформы.