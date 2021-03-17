В России может появиться новая категория льготников - "ликвидаторы пандемии коронавируса"

Общественная палата Ленинградской области предложила ввести новую категорию льготников — "ликвидаторы пандемии коронавируса".

Речь идет о специалистах, которые принимали активное участие в борьбе с коронавирусом: врачах, ученых, волонтерах, сотрудниках специальных служб. Им предлагается предоставить право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие дополнительные социальные гарантии, по аналогии с ликвидаторами аварии на ЧАЭС.

Инициатива направлена главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2021 году медики, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией, могут оформить досрочный выход на пенсию. Это затронет около 20–25% российских медработников от общего числа тех, кто работает с ковидными больными.

Кроме того, у медиков, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19, один месяц работы будет приравнен к трем. Кроме того, этим сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей. Также у медицинских работников появилась возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа.