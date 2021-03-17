В Ямальском районе нефтяники и местные власти актуализировали направления сотрудничества

17 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Андрей Кугаевский (2021) | Фото: ГПН-Ямал

В Ямальском районе нефтяники и местные власти актуализировали направления сотрудничества

"Газпромнефть-Ямал" и администрация Ямальского района определили направления сотрудничества на 2021 год. Как сообщили Накануне.RU в компании, заключено ежегодное социально-экономическое соглашение.

По словам генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Алексея Овечкина, документ отражает совместную работу сторон, благодаря которой развивается территория.

"В основу этого плодотворного сотрудничества положены взаимное доверие и уважение. Меры поддержки направлены на развитие экономики, обеспечение социальных, культурных, экологических и других интересов жителей Ямальского района", – отметил он.

В селе Новый Порт, где ранее при помощи компании возведено пять многоквартирных домов, благодаря поддержке нефтяников совершенствуется инженерная и социальная инфраструктура, строится общежитие для педагогов школы. В районном центре – селе Яр-Сале – в этом году планируется построить крытый каток.

В рамках соглашения "Газпромнефть-Ямал" содействует развитию Новопортовского рыбозавода, укрепляя материально-техническую базу старейшего предприятия Ямальского района.

Андрей Кугаевский(2021)|Фото: ГПН-Ямал

Документом предусмотрена дальнейшая поддержка районного общественного движения КМНС "Ямал": организация доставки продуктов в труднодоступные районы, оказание медицинской помощи, авиаперевозки коренного населения, помощь многодетным семьям.

В рамках корпоративной программы социальных инвестиций "Родные города" в отдаленных селах будет вновь проведен грантовый конкурс, а также продолжится реализация проектов "Родной двор", "Класс точных наук", пройдет фестиваль "Дыхание Арктики". Ямальские школьники снова получат возможность принять участие в интеллектуальном турнире "Умножая таланты", который организует "Газпром нефть".

В Новом Порту при поддержке "Газпромнефть-Ямала" не первый год празднуется День рыбака, а в 2016-м, после 30-летнего перерыва, был возрожден главный национальный праздник коренных жителей – День оленевода.

День оленевода(2021)|Фото: ГПН-Ямал

"Социальные проекты, которые реализует "Газпромнефть-Ямал", – это реальный вклад в развитие района и благополучие его жителей. В отдаленных поселках появляются новое жилье, культурные и спортивные объекты. Благодарю за поддержку и помощь, которую компания оказывает ямальцам", – сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Ямальском районе нефтяники и местные власти актуализировали направления сотрудничества

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Газпромнефть-Ямал, социально-экономическое соглашение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети