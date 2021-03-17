В Ямальском районе нефтяники и местные власти актуализировали направления сотрудничества

"Газпромнефть-Ямал" и администрация Ямальского района определили направления сотрудничества на 2021 год. Как сообщили Накануне.RU в компании, заключено ежегодное социально-экономическое соглашение.

По словам генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Алексея Овечкина, документ отражает совместную работу сторон, благодаря которой развивается территория.

"В основу этого плодотворного сотрудничества положены взаимное доверие и уважение. Меры поддержки направлены на развитие экономики, обеспечение социальных, культурных, экологических и других интересов жителей Ямальского района", – отметил он.

В селе Новый Порт, где ранее при помощи компании возведено пять многоквартирных домов, благодаря поддержке нефтяников совершенствуется инженерная и социальная инфраструктура, строится общежитие для педагогов школы. В районном центре – селе Яр-Сале – в этом году планируется построить крытый каток.

В рамках соглашения "Газпромнефть-Ямал" содействует развитию Новопортовского рыбозавода, укрепляя материально-техническую базу старейшего предприятия Ямальского района.

Документом предусмотрена дальнейшая поддержка районного общественного движения КМНС "Ямал": организация доставки продуктов в труднодоступные районы, оказание медицинской помощи, авиаперевозки коренного населения, помощь многодетным семьям.

В рамках корпоративной программы социальных инвестиций "Родные города" в отдаленных селах будет вновь проведен грантовый конкурс, а также продолжится реализация проектов "Родной двор", "Класс точных наук", пройдет фестиваль "Дыхание Арктики". Ямальские школьники снова получат возможность принять участие в интеллектуальном турнире "Умножая таланты", который организует "Газпром нефть".

В Новом Порту при поддержке "Газпромнефть-Ямала" не первый год празднуется День рыбака, а в 2016-м, после 30-летнего перерыва, был возрожден главный национальный праздник коренных жителей – День оленевода.

"Социальные проекты, которые реализует "Газпромнефть-Ямал", – это реальный вклад в развитие района и благополучие его жителей. В отдаленных поселках появляются новое жилье, культурные и спортивные объекты. Благодарю за поддержку и помощь, которую компания оказывает ямальцам", – сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.