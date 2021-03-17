Константин Косачев стал новым заместителем Матвиенко в Совете Федерации

В Совете Федерации сменился заместитель председателя палаты, отвечающий за межпарламентские связи и международные отношения.

Ильяс Умаханов назначен спецпредставителем СФ по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Совмещение Умахановым двух должностей сочли чрезмерным, поэтому его место зампреда палаты занял Константин Косачев, глава комитета по международным делам.

"Я всегда отвечал за авантюрно-сумасбродную часть, выдвигая свои идеи в сфере международных дел, а Ильяс Маогмед-Саламыч все это оправлял в разумные рамки", - рассказал Косачев о своей совместной работой с Умаханов.

В свою очередь комитет по международным делам занял бывший замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.