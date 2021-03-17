"Давайте без романтизма": свердловчан призвали отказаться от зарубежных курортов

Жителям Свердловской области лучше проводить отпуск в России, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, что ровно год назад, 17 марта 2020 года, губернатор Евгений Куйвашев сообщил о первом случае коронавируса в Екатеринбурге. Тогда заболевшей стала девушка, которая прилетела из Италии.

Как заявил сегодня Павел Креков, существуют дополнительные риски при полете в зарубежные страны, которые считаются излюбленными местами отдыха россиян.

"Поэтому тренд на использование внутренних курортов летом будет одним из самых главных, и это абсолютно обоснованно. Я всем рекомендую все-таки использовать тот потенциал, который есть в России. Предвидя вопрос, а стоит ли выезжать за границу, однозначно отвечу: спокойнее будет отдыхать на курортах и в санаториях в РФ", - заявил вице-губернатор.

По его словам, уже был период, когда только открылось авиасообщение с Турцией. После этого в Свердловской области стали фиксировать случаи завоза ковида от тех людей, которые отдыхали там.

"У нас вообще иногда граждане проявляют в этом отношении удивительный романтизм. Давайте будем проявлять несколько иные качества и помнить о санитарной безопасности и своем личном здоровье", - призвал Креков.

Напомним, ранее жителям Екатеринбурга посоветовали оценивать все риски при покупке зарубежных туров из-за ситуации с коронавирусом.