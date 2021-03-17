Харитонов: Привиться от клещевого энцефалита можно только через месяц после вакцинации от COVID-19

Прививаться от энцефалитного клеща можно только спустя месяц после повторной (второго компонента) вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель главного врача екатеринбургского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов. Рекомендация работает и в обратном направлении: в случае, если граждане медикаментозно оградили себя от клещевых инфекций, им придется корректировать свои планы по вакцинации от коронавируса.

"В этом году ситуация пока спокойная и ни одного обращения в медицинских учреждениях не зарегистрировано. Это, скорее всего, связано с метеоусловиями, и клещам пока нет возможности выйти наружу и поискать пропитания. Надо отметить, что и садоводы и огородники еще не вышли активно на свои участки", - заявил Харитонов.

При этом он отметил, что из-за затяжной весны активность клещей к маю значительно возрастет, по сравнению с прошлым годом.

Бесплатно привиться от клещевого энцефалита могут пожилые граждане Свердловской области и дети от 15 месяцев. Препараты для вакцинации были закуплены региональными властями, остальным же придется приобретать ее самостоятельно в аптечной сети. Стоимость отечественного препарата варьируется от 425 до 525 руб. При этом, как отметил Харитонов, человек платит только за саму вакцину: осмотр врача и введение препарата проходит бесплатно по ОМС при наличии паспорта и полиса.

"Мы живем в эндемичном районе. Мы жили, живем и будем жить с клещевым энцефалитом. Поэтому каждый должен думать о себе. Здесь очень много факторов, которые зависят от нас", - заявил заместитель главврача.

Механизм вакцинации прост: вы покупаете препарат, в течение двух часов, с соблюдением определенной холодовой цепи и чеком из аптеки, приходите в прививочный кабинет любой из поликлиник и вакцинируетесь. Несмотря на то, что существенных противопоказаний к вакцинации нет (среди них аллергия, обострение хронических и неврологические заболевания), препарат лучше покупать после консультации с врачом и по рецепту.

Александр Харитонов заявил, что город готов к вакцинации против клещевого энцефалита. Он также отметил, что прививку поставить можно в любое время года, но желательно пройти полный курс вакцинации: первая прививка – осенью, вторая – весной, следующая через год после второй и позже – каждые три года. При этом, бесплатная вакцинация, в том числе для пенсионеров и детей от 15 месяцев распространяется только на первые две прививки.

В случае, если человек не уверен когда последний раз прививался и стоит ли проходить ревакцинацию, существует метод обследования крови на содержание антител к клещевому энцефалиту. Проводится анализ также за собственный счет, после чего врач решает, стоит ли пациенту заново проходить весь вакцинальный комплекс.