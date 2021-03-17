Список ран зачитывали полчаса: в прокуратуре раскрыли детали расправы над екатеринбурженкой на "Аudi"

На процессе по делу убийства свердловчанки Ксении Каторгиной, отправившейся продавать свой "Audi Q 5", был обнародован весь список ран на теле погибшей. В расправе обвиняются Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова. Как передает корреспондент Накануне.RU, представитель гособвинения в течение получаса перечисляла все повреждения, которые были нанесены убитой.

Так несчастной были нанесены колото-резаные ранения в область левого бедра и груди. Некоторые раны состоят из нескольких разрезов. Были обнаружены колото-резаные ранения. Всего их было пять. Удары ножом Каторгиной наносились сверху вниз. Были обнаружены кровоподтеки в височной части и ушибленные кровоподтеки в области носа.

Эксперт в итоге установил, что смерть Каторгиной наступила из-за потери крови. Девушка скончалась в течение 10 минут.

Также выяснилось, что труп в колодце на улице Ташкентской в Екатеринбурге пролежал около 4 суток.

На теле Каторгиной были найдены золотые украшения

Кровь Ксении была найдена на сидении в машине "Ауди" и на задней левой двери. Именно она стала одним из главных доказательств. На куртке Каторгиной найдены фрагменты ДНК Федоровича. Также в машине были найдены волосы убитой.

Напомним, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года. Девушка отправилась продавать свой автомобиль, так как хотела взять ипотеку на квартиру. Но назад она не вернулась. 15 октября 2019 года ее труп был найден на окраине города. Спустя несколько дней были задержаны трое подозреваемых 29- летний Михаил Федорович , его сожительница 32-летняя Екатерина Меньшикова и 42 - летний Михаил Ахметвалиев. В Ленинском районном суде Екатеринбурга Федорович заявлял, что девушку убил Ахметвалиев.

Выяснилось, что Федоровичу были нужны деньги и он подговорил Ахметвалиева и Меньшикову поехать в Екатеринбург из Копейска к знакомому, от которого он ожидал получить денег. Но этого не случилось. Тогда троица арендовала дом на Уралмаше из средств после кражи каршерингового авто Volswagen Polo. Затем сообщниками была придумана схема с грабежом автомобиля. Екатерина Меньшикова при этом играла роль, якобы, беременной покупательницы. Обманным путем Каторгину заманили на сделку.