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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

На Южном Урале экс-замминистра строительства предъявлено обвинение в мошенничестве и получении взятки

Бывшему замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой, экс-директору ОГКУ "Челябоблинвестстрой" Алексею Абаимову и руководителю коммерческой организации в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в мошенничестве, получении взятки и отмывании денег при строительстве регионального центра по шорт-треку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемые похитили более 15 млн руб. при строительстве регионального центра по шорт-треку ледового дворца "Уральская Молния".

Кроме того, как считает следствие, экс-заместитель министра и руководитель "Челябоблинвестстрой" получили взятки в размере 2,2 и 1,5 млн руб. от подрядчика за заключение и оплату иных контрактов.

На эти средства директор ОГКУ купил дорогостоящий автомобиль.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

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На Южном Урале экс-замминистра строительства предъявлено обвинение в мошенничестве и получении взятки

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Теги: Татьяна Антонова, взятка, обвинение, уголовное дело, замминистра,



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