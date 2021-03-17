ФСБ предотвратила теракт в Адыгее: готовился взрыв в ТЦ

ФСБ задержала в Адыгее сторонника запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" за подготовку теракта.

Выходец из Центрально-Азиатского региона планировал устроить взрыв в торговом центре в Майкопе. Об этом сам подозреваемый сказал на допросе, видео которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Дома у задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг "ИГ", а также карту Майкопа.

Кроме того, в его гаджетах нашли "террористический контент", а у самого исламиста – поддельные миграционные документы.

В начале марта ФСБ заявила о предотвращении теракта на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан россиян. Мотивом его действий стала "ненависть к действующей власти".