На Украине в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе обвинили Россию

На Украине заявили, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе связаны с информационной кампанией против нее со стороны РФ.

Такие выводы глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко сделал на основании ситуации с российской вакциной "Спутник V", процесс согласования которой затягивают в Евросоюзе.

"Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника", - заявил Ткаченко.

Он призвал найти тех, кто бы мог "лоббировать" распространение сообщений об опасности препарата AstraZeneca в европейских СМИ, пишет Regnum.

Напомним, страны ЕС приостанавливают вакцинацию препаратом компании AstraZeneca "в качестве меры предосторожности". От вакцины отказались Испания, Франция, Германия и Италия.

Приостановка использования вакцины AstraZeneca связана с поступившими сообщениями о серьезных осложнениях у людей после вакцинации данным препаратом.

Ранее вакцинацию препаратом от AstraZeneca приостановили Ирландия, Таиланд, Дания, Норвегия и Исландия. Чуть ранее Австрия отказалась от использование вакцины из одной определенной партии – после того, как 49-летняя медсестра умерла от "серьезных проблем со свертываемостью крови" через несколько дней после вакцинации.