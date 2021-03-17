17 Марта 2021
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Карен Шахназаров (2016) | Фото: Накануне.RU

ЛГБТ-идеология пропагандируется для превращения людей в послушную биомассу - Шахназаров

Пропаганда ЛГБТ-идеологии происходит по замыслу крупной буржуазии и направлена на превращение людей в тупую и послушную биомассу. Об этом сказал на телеканале "Россия 1" режиссер Карен Шахназаров.
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Он подчеркнул, что эта идеология уничтожает любую идентичность людей. И неправильно называть ее левой, как заявляют некоторые.

"Что здесь левого? Какая связь ЛГБТ с левым движением? Я не хочу идеализировать Советский Союз, но это было самое левое государство. Там ЛГБТ просто в тюрьму сажали", - напомнил Шахназаров об уголовной статье за мужеложство.

О том же самом недавно заявил историк Андрей Фурсов, анализируя планы мировой правящей верхушки, изложенные в книге основателя Давосского форума Клауса Шваба "Ковид-19: Великое обнуление". По его убеждению, ультраглобалисты хотят уничтожить половую, религиозную, национальную и другую идентичность людей, чтобы реализовать свои планы.

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ЛГБТ-идеология пропагандируется для превращения людей в послушную биомассу - Шахназаров

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Теги: лгбт, содомия, гомосексуализм, Карен Шахназаров



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