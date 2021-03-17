"Мы можем взять кредит, но как потом возвращать?" "Водоканал" рассказал о главной проблеме подключения объектов Универсиады к сетям

МУП "Водоканал" Екатеринбурга признается, что в компании не знают, откуда взять деньги для оплаты кредита на подключение объектов Универсиады-2023 к сетям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Евгений Лузгин на заседании комиссии Екатеринбургской городской думы. По его словам, на сегодняшний день у них нет источников возврата, а потому неизвестно, кто именно заплатит 383 млн руб. (без учета НДС) за строительство 15 км сетей.

В пресс-службе "Водоканала" Накануне.RU рассказали, что вопрос финансирования решается последнее полугодие и обсуждается на каждом совещании, посвященном проведению Универсиады в Екатеринбурге. У самого же МУП есть возможность взять кредит, поскольку предприятие уже сотрудничает с банком в Санкт-Петербурге.

"У нас на сегодняшний день открыта кредитная линия на 800 млн с банком Санкт-Петербурга. Мы можем в любой момент пойти и эти 383 млн взять. Просто, из каких средств мы их будем возвращать? Из какой статьи бюджета? Нужно, чтобы были поручения министерства о том, что они определили, из каких средств будут возвращаться эти деньги", - рассказали в пресс-службе.

В рамках протокольного совещания заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт уже дал поручение двум министерствам, одно из которых Минстрой, рассмотреть возможность компенсации в рамках целевых программ. На данный момент вопрос все еще остается нерешенным.

Напомним, что ответственным за реализацию указа о подготовке к Универсиаде 2023 г. стал первый вице-губернатор Александр Высокинский, который лично оценил работу над строящимися объектами. Пилотные соревнования в рамках Универсиады пройдут в Екатеринбурге уже в следующем году. А пока глава региона поручил проработать концепцию питания, которую будут подавать участникам и гостям Всемирных студенческих игр.