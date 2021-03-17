В Москве автомобиль влетел в толпу людей на остановке, есть пострадавшие

На северо-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого пострадали минимум два человека.

Легковой автомобиль влетел в людей, стоявших на автобусной остановке в районе 14-го дома по улице Стромынка. Машина вылетела на тротуар и затормозила об автобус, который в этот момент стоял на остановке и высаживал пассажиров. По данным пресс-службы столичного департамента транспорта, пострадало минимум два человека. Сейчас на месте аварии работают медики, МЧС и ГИБДД.