17 Марта 2021
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Происшествия В России Москва
ДТП на остановке в Москве. (2021) | Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

В Москве автомобиль влетел в толпу людей на остановке, есть пострадавшие

На северо-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого пострадали минимум два человека.

Легковой автомобиль влетел в людей, стоявших на автобусной остановке в районе 14-го дома по улице Стромынка. Машина вылетела на тротуар и затормозила об автобус, который в этот момент стоял на остановке и высаживал пассажиров. По данным пресс-службы столичного департамента транспорта, пострадало минимум два человека. Сейчас на месте аварии работают медики, МЧС и ГИБДД.

ДТП на остановке в Москве.(2021)|Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

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В Москве автомобиль влетел в толпу людей на остановке, есть пострадавшие

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Теги: дтп, остановка, пострадавшие



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