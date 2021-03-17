17 Марта 2021
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Instagram Инстаграм (2016) | Фото:blog.instagram.com

Instagram запускает систему слежки за всеми высказываниями

Instagram анонсировал новые правила поведения под предлогом защиты детей от опасностей.
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Главное новшество - вводится система слежки за всеми высказываниями для выявления "потенциально подозрительного поведения". Также взрослые пользователи больше не смогут отправлять личные сообщения подросткам младше 18 лет, которые на них не подписаны.

Формально для преодоления этого условия подростку нужно просто подписаться на взрослого, но это и требуется для облегчения слежки за пользователями - сразу будет видно, у кого в друзьях много подростков, что является как раз одним из признаков подозрительности. Подросткам будут рассылать специальные сообщения, что взрослые, на которых они подписаны, "неблагонадежны".

Также Instagram запускает технологию для определения возраста с помощью искусственного интеллекта, потому что многие свой возраст не указывают.

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Instagram запускает систему слежки за всеми высказываниями

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Теги: слежка, Instagram, соцсеть



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