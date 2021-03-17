Главу Нижневартовска разыграл пранкер: позвонил из "администрации президента" и спросил о "разгоне митинга в школе"

Главу Нижневартовска Василия Тихонова разыграл пранкер, представившийся сотрудником администрации президента РФ Владимира Путина. Полная запись телефонного разговора опубликована в группе "Сейчас | Нижневартовск", передает корреспондент Накануне.RU.

Разговор длился 20 минут. Начал общение пранкер со скандала, который произошел в школе №42 - напомним, в рамках "Урока мужества" силовики учили школьников противостоять оппозиции и "крутить" митингующих. После этого урока врио начальника УМВД России по Нижневартовску Олег Сураев был уволен из органов. Наказание в виде предупреждения о неполном соответствии и строгого выговора также получили другие силовики.

"У нас на постоянной основе проходят занятия вместе с Росгвардией, полицией и с нашими детьми в школах. План мероприятий всегда заранее составляется, все это в плановом режиме. В этот раз замначальника отдела кадров УМВД города проявил инициативу. У нас никто ни в департаменте образования ни в администрации не знал о инициативе, когда принесли спецсредства в школу и решили сделать такое мероприятие. Это было исключительно его желание, мы такое предотвратить и предусмотреть не могли. И когда это произошло, телекомпания, которая это снимала сделала двойную съемку. Первую специально преподнесла, типа политика добралась в школу, а вторую съемку, которая хоть как-то объясняет, что произошло. И объясняет, как безобидное мероприятие. Полицейские в этом не принимали участие, они лишь смотрели, участие принимали старшеклассники. И одна, и другая сторона. В департаменте образования никто не знал, знали, что проводится совместный обучающий семинар, но что такая тема будет никто не знал. Это шок был для всех", - сообщил Тихонов.

Он заявил, что эта ситуация была "неуместным желанием сотрудника полиции сделать такой урок" и "провокацией со стороны частной телекомпании".

Разговор зашел и про директора школы №42 Галину Гасымову, которая также является депутатом "Единой России" в нижневартовской гордуме. Собеседник несколько раз повторял, что ее нужно "наказать", ставив под сомнение ее профессиональные компетенции.

"Вообще странно, что такие люди становятся депутатами" - заявил пранкер.

"Женщина, которая директор школы, она очень давно возглавляет эту школу и на хорошем счету. У нее возраст уже за 60 и она очень правильная, ответственная и, думаю, что с ее стороны провокаций точно не было", - заявил Тихонов.

Также глава города и "сотрудник администрации" беседовали про массовые жалобы людей на тарифы и итоговые платежки (Тихонов объяснил это сильными морозами), некий иностранный счет Тихонова (глава заявил, что и эта история не нашла подтверждения). Кроме того, лже-чиновника интересовал скандал в психбольнице супруги мэра (Тихонов ответил, что вся история была выдумана, что подтверждено многочисленными проверками силовиков).

Позже Тихонов прокомментировал ситуацию с розыгрышем. Он заявил, что "пранкеры прикольные люди" и что он "готов с ними вновь пообщаться". Также эр подчеркнул, что не откажется ни от одного своего слова.