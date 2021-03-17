Студенты и преподаватели Питерской академии художеств выступили против выставки Евгении Васильевой

Выставка работ фигурантки дела "Оборонсервиса" и возлюбленной экс-министра обороны России Сердюкова Евгении Васильевой открылась со скандалом в Санкт-Петербурге.

Несколько преподавателей, профессоров, студентов и аспирантов Санкт-Петербургской академии художеств выступили против выставки, назвав ее "актом вандализма".

Дело в том, что выставку почетного члена Российской академии художеств развернули в музее Академии. Это возмутило коллектив и учащихся, они написали открытое письмо на имя ректора вуза. Письмо подписало более 300 человек.

В день открытия выставки студенты и преподаватели стали фотографироваться в залах музея с портретами классических русских живописцев. Интересно, что против выставки выступил и ректор Академии Семен Михайловский. Протестантов, по их словам, возмущает не современное искусство и не само творчество Васильевой, а одиозность ее личности, с которой они не хотят ассоциироваться.