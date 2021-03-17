В Челябинской области за сутки скончались 11 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 136 случаев COVID-19, скончались 11 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 54 тыс. 741 человека.

В настоящий момент в регионе 4 тыс. 881 заболевший. За сутки выписаны 197 человек, всего в регионе выздоровели 47 тыс. 596 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 11 человек, из них восемь от коронавируса. Еще у трех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.