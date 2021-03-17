Опрос: Россияне хотят вернуть смертную казнь
Россияне рассказали, какие законы хотели бы изменить в современной России.
Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, респонденты отменили бы мораторий смертную казнь (2%), ужесточили наказание за коррупцию (7%), отменили пенсионную реформу (14%), а также уменьшили налоги (6%).
3% опрошенных предложили бы поменять конституцию и вернуть предыдущую ее версию, 5% - отменить ЕГЭ.
При этом 53% респондентов назвали другое, а 63% затруднились ответить, пишет РИА Новости.
Отметим, осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни,достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году. Такая реакция общества последовала после громкого убийства девочки в Саратове.