Опрос: Россияне хотят вернуть смертную казнь

Россияне рассказали, какие законы хотели бы изменить в современной России.

Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, респонденты отменили бы мораторий смертную казнь (2%), ужесточили наказание за коррупцию (7%), отменили пенсионную реформу (14%), а также уменьшили налоги (6%).

3% опрошенных предложили бы поменять конституцию и вернуть предыдущую ее версию, 5% - отменить ЕГЭ.

При этом 53% респондентов назвали другое, а 63% затруднились ответить, пишет РИА Новости.