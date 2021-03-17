17 Марта 2021
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автобус сбил медведя, медведь в Нижневартовске (2021) | Фото: Накануне.RU

Сбитый в Нижневартовске медведь мог сбежать из гостиничного комплекса

Медведь, который сегодня носился по улице Индустриальная в Нижневартовске, мог убежать из гостиничного комплекса "Европа", передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Якобы в "Европе" держали сразу двух косолапых. В самой гостинице эту информацию комментировать отказались.

"Комментариев никаких не будет, все вопросы к МВД" , - сообщил собеседник агентства.

Напомним, в соцсетях сегодня появились видеозаписи с медведем, который носится по улицам города. Он помчался за одним мужчиной, который убежал от животного, перебежав через дорогу. Животное попало под автобус. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Telegram-канал Baza сообщал, что испуганное животное около часа, начиная с 9.00 по местному времени, носилось по городу, не понимая, что происходит, пока его не сбил автобус. "Сейчас раненый медведь забился за трубами в одном из районов города и никого к себе не подпускает. А хозяин животного Анвар Агаев уже дал разрешение на его отстрел", - говорится в сообщении.

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Сбитый в Нижневартовске медведь мог сбежать из гостиничного комплекса

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Теги: автобус сбил медведя, медведь в Нижневартовске, автобус, медведь, хозяин



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Ранее 17.03.2021 08:59 Мск В Нижневартовске автобус сбил медведя

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