17 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Образование В России
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru

Преподавателям предлагают ввести компенсации за онлайн-режим

В настоящее время некоторые вузы возмещают своим преподавателям расходы для проведения занятий дистанционно, но это происходит по их доброй воле, а нужно урегулировать этот вопрос законодательно. Об этом заявила "Парламентской газете" первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при палате регионов Ирина Рукавишникова.
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Она сообщила, что в начале марте приказом Минобрнауки была создана межведомственная рабочая группа по выработке методических рекомендаций по совершенствованию оплаты труда научно-педагогических работников. Одной из главных тем обсуждения было то, что весной 2020 года всех перевели на онлайн-режим. Сенатор предлагает подготовить методические рекомендации для вузов по организации дополнительного обучения педагогов в части повышения уровня их "цифровых компетенций".

При этом она подчеркнула, что, согласно последним поправкам в Трудовой кодекс РФ о работе в удаленном режиме, работодатель обязан обеспечить сотрудника оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами либо выплатить ему компенсацию за использование личного оборудования или покупку такового. То есть требование своими силами проводить занятия через интернет, строго говоря, незаконно.

Ранее группа депутатов Госдумы направили запрос в Минпросвещения, в котором предложили пересмотреть нормативы и ввести для педагогов вузов повышающие коэффициенты за дистанционный режим, ведь это требует дополнительных расходов времени и средств. Ведомство ответило, что компенсации определяются работодателем, то есть руководством вузов, а дополнительная поддержка учителей может введена местными властями. Но у тех нет или желания, или возможностей. Один из депутатов Лариса Тутова намерена снова обратиться в Минпросвещения.

Впрочем, в то, что власти возьмут на себя такие обязательства, пока что верится с трудом.

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Преподавателям предлагают ввести компенсации за онлайн-режим

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Теги: образование, дистанционное образование, цифровизация, удаленный режим, компенсации



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