СМИ: Собчак взяла интервью у скопинского маньяка

Город Скопин в Рязанской области уже не первую неделю находится под прицелом камер: после освобождения из тюрьмы сюда вернулся Виктор Мохов, также известный как скопинский маньяк. Две недели назад в СМИ и соцсетях широко обсуждался слух о том, что Мохов за большие деньги дал интервью одному из федеральных телеканалов. Тогда ведущие самых известных ток-шоу стали опровергать причастность к этой затее, в том числе и Ксения Собчак сказала следующее: "У меня с ним [Моховым] никаких материалов не было".

Но сейчас "Комсомольская правда – Рязань" со ссылкой на очевидцев из числа местных жителей пишет, что накануне к Мохову в Скопин приезжала Собчак. Якобы, встреча маньяка и журналистки состоялась в одном из местных ресторанов, очевидцы даже сделали фотографии. В ресторане, правда, отказались комментировать эту информацию. Также съемки проходили в доме Мохова. У Собчак есть собственное YouTube-шоу, также она ведет программу "Док-ток" на Первом канале. Точно сказать, для какого из этих проектов были съемки – нельзя, но "Комсомолка" пишет, что с журналисткой была съемочная группа Первого канала.