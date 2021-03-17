17 Марта 2021
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Ксения Собчак, Док Ток (2020) | Фото: instagram.com/xenia_sobchak

СМИ: Собчак взяла интервью у скопинского маньяка

Город Скопин в Рязанской области уже не первую неделю находится под прицелом камер: после освобождения из тюрьмы сюда вернулся Виктор Мохов, также известный как скопинский маньяк. Две недели назад в СМИ и соцсетях широко обсуждался слух о том, что Мохов за большие деньги дал интервью одному из федеральных телеканалов. Тогда ведущие самых известных ток-шоу стали опровергать причастность к этой затее, в том числе и Ксения Собчак сказала следующее: "У меня с ним [Моховым] никаких материалов не было".

Но сейчас "Комсомольская правда – Рязань" со ссылкой на очевидцев из числа местных жителей пишет, что накануне к Мохову в Скопин приезжала Собчак. Якобы, встреча маньяка и журналистки состоялась в одном из местных ресторанов, очевидцы даже сделали фотографии. В ресторане, правда, отказались комментировать эту информацию. Также съемки проходили в доме Мохова. У Собчак есть собственное YouTube-шоу, также она ведет программу "Док-ток" на Первом канале. Точно сказать, для какого из этих проектов были съемки – нельзя, но "Комсомолка" пишет, что с журналисткой была съемочная группа Первого канала.

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СМИ: Собчак взяла интервью у скопинского маньяка

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Теги: ксения собчак, скопинский маньяк, виктор мохов, первый канал



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