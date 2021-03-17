17 Марта 2021
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автобус сбил медведя, медведь в Нижневартовске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске автобус сбил медведя

Жители Нижневартовска сегодня утром заметили медведя, бегающего по улице Индустриальная, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозаписи с животным опубликованы в социальных сетях. На одном видеоролике медведь бегает вдоль дороги, рядом с собаками. На другом - гонится за бегущим человеком. Человек успевает перебежать дорогу, а медведь попадает под зеленый автобус.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

В ГУ МВД России по Югре прокомментировали ситуацию. По их данным, у косолапого мог быть хозяин.

"На место были направлены экипажи наружных служб ППС и ДПС. Территорию вокруг медведя оцепили, сейчас он не представляет опасности для окружающих. Его судьбу решают ветеринары. Сотрудники полиции проверяют информацию о том, что у медведя есть хозяин, потому что появились сведения, что это не дикое животное, а сбежавшее с частной территории", - сообщили в ведомстве.

Telegram-канал Baza, сообщает, что испуганное животное около часа, начиная с 9.00 по местному времени, носилось по городу, не понимая, что происходит, пока его не сбил автобус.

"Сейчас раненый медведь забился за трубами в одном из районов города и никого к себе не подпускает. А хозяин животного Анвар Агаев уже дал разрешение на его отстрел", - говорится в сообщении.

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В Нижневартовске автобус сбил медведя

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Теги: медведь в Нижневартовске, автобус, хозяин



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