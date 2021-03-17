В Москве арестовали президента ООО "ФСБ" за взятку в 24 млн

В Москве арестован президент организации "Фонд содействия безопасности" (ООО ФСБ) Андрей Першин. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, Першин в прошлом сотрудник госбезопасности.

Следствие считает, что президент "ФСБ" пытался получить от генерального директора ООО "Лагуна" Сергея Мелина 24 миллиона рублей в обмен на помощь в решении проблем, возникших из-за несуществующего уголовного преследования.

Мелин, занимающийся арендой недвижимого имущества, обратился в Федеральную службу безопасности.

Першина задержали после получения первого транша в размере 100 тысяч рублей.