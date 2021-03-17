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Происшествия Челябинская область
полиция, телефон, звонок (2016) | Фото: tulapressa.ru

В Челябинске задержали подозреваемого в краже из машины, которую оставила на трассе во время бурана

В Челябинской области задержали подозреваемого в хищении имущества из машины волонтера, который помогал людям на дороге в период бурана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился житель Магнитогорска. Он рассказал, что в период бурана оказывал помощь людям, чьи автомашины оказались в снежном плену. При этом свой автомобиль ВАЗ-21093 он оставил на 187 километре участка автодороги "Южноуральск - Магнитогорск»".

Когда он вернулся, обнаружил, что из машины похитили музыкальную аппаратуру и другие ценные вещи на сумму более 170 тыс. руб.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Магнитогорска.

Похищенное имущество изъято и после проведения следственных действий будет возвращено владельцу.

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В Челябинске задержали подозреваемого в краже из машины, которую оставила на трассе во время бурана

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Теги: кража, машина, буран, полиция, уголовное дело,



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