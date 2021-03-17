Нелегальный карьер для тагильского моста может привести к "воспитательным торможениям"

17 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
нелегальный карьер под Нижним Тагилом (2021) | Фото: facebook.com/100001569626733

Нелегальный карьер для тагильского моста может привести к "воспитательным торможениям"

На Среднем Урале общественники обнаружили нелегальный карьер, скалу и грунт с которого отправляли на строительство моста через Нижнетагильский пруд. Об этом сообщил координатор "Народного контроля" Дмитрий Чукреев.

По данным общественника, карьер находится вблизи поселка Новоасбест Горноуральского городского округа и является отвалом Анатольского месторождения.

"Скалу и грунт с карьера самосвалы возили на отсыпку для строительства моста через Нижнетагильский пруд. Ежедневно на объект свозили около 3 тысяч тонн скалы и отсева. На место приехали участковые уполномоченные и сотрудники ОЭБиПК ОМВД России "Нижнетагильское", которые произвели арест техники", - рассказал Дмитрий Чукреев в своем Facebook.

нелегальный карьер под Нижним Тагилом(2021)|Фото: facebook.com/100001569626733

нелегальный карьер под Нижним Тагилом(2021)|Фото: facebook.com/100001569626733

Он выразил уверенность, что глава местной полиции Ибрагим Абдулкадыров возьмет ситуацию под свой личный контроль.

"Версию коллег, что грандиозная стройка затормозится из-за нехватки скального грунта, всерьез воспринимать трудно. Но какие-то иные "торможения" и не технического, а скорее воспитательного плана, похоже, не исключаются", - прокомментировал в своем Telegram-канале общественный помощник первого замглавы Нижнего Тагила Владимир Инжеватов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на строителя моста через Тагильский пруд - ООО "Альмакоргруп" подали в суд. Причиной стало неисполнение контрактных обязательств.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Нелегальный карьер для тагильского моста может привести к "воспитательным торможениям"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мост, пруд, карьер, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.03.2020 10:32 Мск В Нижнем Тагиле началась расчистка территории для строительства моста через городской пруд
Ранее 05.02.2020 09:57 Мск Начинается строительство моста через Нижнетагильский пруд
Ранее 15.01.2020 08:21 Мск Контракт на строительство моста через Тагильский пруд официально заключен
Ранее 28.12.2019 08:27 Мск Мост через Тагильский пруд начнут строить москвичи в 2020 году
Ранее 15.11.2019 14:43 Мск "Хватает других проблем": тагильчане предложили отказаться от строительства моста через городской пруд
Ранее 02.08.2019 14:57 Мск Конкурс по строительству моста через Тагильский пруд официально признан несостоявшимся
Ранее 01.08.2019 09:17 Мск Конкурс по строительству моста через Тагильский пруд оказался под угрозой срыва?
Ранее 24.07.2019 15:22 Мск На конкурс по строительству моста через Тагильский пруд не заявился ни один подрядчик
Ранее 31.05.2019 09:23 Мск Мэр Нижнего Тагила потребовал избавить набережную городского пруда от любителей выпивки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети