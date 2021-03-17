Нелегальный карьер для тагильского моста может привести к "воспитательным торможениям"

На Среднем Урале общественники обнаружили нелегальный карьер, скалу и грунт с которого отправляли на строительство моста через Нижнетагильский пруд. Об этом сообщил координатор "Народного контроля" Дмитрий Чукреев.

По данным общественника, карьер находится вблизи поселка Новоасбест Горноуральского городского округа и является отвалом Анатольского месторождения.

"Скалу и грунт с карьера самосвалы возили на отсыпку для строительства моста через Нижнетагильский пруд. Ежедневно на объект свозили около 3 тысяч тонн скалы и отсева. На место приехали участковые уполномоченные и сотрудники ОЭБиПК ОМВД России "Нижнетагильское", которые произвели арест техники", - рассказал Дмитрий Чукреев в своем Facebook.

Он выразил уверенность, что глава местной полиции Ибрагим Абдулкадыров возьмет ситуацию под свой личный контроль.

"Версию коллег, что грандиозная стройка затормозится из-за нехватки скального грунта, всерьез воспринимать трудно. Но какие-то иные "торможения" и не технического, а скорее воспитательного плана, похоже, не исключаются", - прокомментировал в своем Telegram-канале общественный помощник первого замглавы Нижнего Тагила Владимир Инжеватов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на строителя моста через Тагильский пруд - ООО "Альмакоргруп" подали в суд. Причиной стало неисполнение контрактных обязательств.